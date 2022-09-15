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Elazığ’da yolun karşısına geçen kadına çarpan sürücü kaçtı
Elazığ’da yolun karşısına geçmek isteyen kadın, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Sürücü, kaza sonrası otomobiliyle durmayarak olay yerinden kaçtı.
Asayiş 15.09.2022, 09:52
Elazığ’da yolun karşısına geçmek isteyen kadın, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Sürücü, kaza sonrası otomobiliyle durmayarak olay yerinden kaçtı.
Kaza, merkez Cahit Dalokay Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen kadına bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın hafif yaralanırken, sürücü olay yerinde durmayarak kaçtı. Kadının yaralı olduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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