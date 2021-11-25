Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları

Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 1 şüpheli tutuklanırken, 8 şahıs hakkında da işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda polis ekiplerinin son 1 hafta içinde yaptığı çalışmalarda ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan yakalanarak gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şahıs hakkında da ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan işlem yapıldı.

Çalışmalar sırasında ise 612 gr metamfetamin, 91 gram eroin maddesi, 416 gram kubar esrar maddesi, 6 gram toz esrar ve 20 adet sentetik ecza ele geçirildiği bildirildi.