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Elazığ’da trafik kazası: 6 yaralı

Elazığ’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Asayiş 22.06.2022, 20:12
Elazığ’da trafik kazası: 6 yaralı

Elazığ’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 HD 741 plakalı otomobil ile 23 DJ 054 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar, refüje çarparak dururken kazada 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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