Elazığ’da suda kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor

Elazığ’da Karakaya Barajı’nda balık tutmak için ağları gerdirirken dengesini kaybedip düştüğü suda kaybolan Zeynel Abidin İnal’ın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Olay, Baskil’de bulunan Karakaya Barajı kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Zeynel Abidin İnal, gece sabaha doğru baraj sahasında bulunan ağları gerdirmek için teknesi ile barajda açıldı. Sabaha doğru Zeynel Abidin İnal’dan haber alamayan ailesi, durumu arkadaşlarına bildirdi. Tekneyle suya açılan arkadaşları İnal’ın teknesini ve telefonu barajın ortasında görünce durumu jandarma, AFAD ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlara bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kayıp balıkçının suya düştüğü üzerine çalışma yaparak su altında ve üstünde arama başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçları su altında jandarma ekipleri de karadan çalışmalarına devam ederken, Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı da olay yerinde çalışmaları takip ediyor.

Dün akşam saat 21.16 sularında 112’den gelen ihbarla İmikuşağı köyü nüfusuna kayıtlı Zeynel Abidin İnal’ın ailesinin, kendisinden 10 saat boyunca haber alamadığını aktaran Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, “İhbarı alır almaz ekiplerimiz İmikuşağı Şeyhhasan bölgesinde arama tarama faaliyetlerine başlamış olup saat gece 11.00 civarında vatandaşımızın teknesine ulaşmışlar. Teknenin içerisinde cep telefonuna rastlarken kendisine dair bir bilgi bulamadılar. Bunun üzerine arama faaliyetlerimizi karada ve suda olmak üzere iki ayrı ekiple yürütmeye başlattık. Ekiplerimiz sabaha karşı saat 03.00’e kadar karada ve suda çalışmalarına devam ettiler. Hava muhalefeti nedeniyle çalışmalara ara verdik. Gün ağarmasıyla beraber tekrar çalışmalarımıza başladık. Su altı ekiplerimiz, Emniyet, Jandarma, AFAD ekiplerimiz koordinasyon içerisinde ilçemizde arama faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Şu ana kadar bir neticeye ulaşamadık. Tüm amacımız Zeynel Abidin İnal kardeşimizi sağ salim ailesine kavuşturmaktır. Arama faaliyetlerine takviye olarak Diyarbakır ve Ankara’dan Sualtı Arama ve Kurtarma timlerimiz yola çıktı. Bugün itibariyle ilçemize ulaşmış olacaklar” dedi.

Öte yandan, Ankara Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Diyarbakır Sualtı ve Arama Kurtarma timleri de bölgeye sevk edildi.