Elazığ’da orman yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
ELAZIĞ'IN PALU İLÇESİNDE GÜN BOYU DEVAM EDEN ORMAN YANGINI, 6 SAATLİK ÇALIŞMA SONRASINDA KONTROL ALTINA ALINDI. SOĞUTMA ÇALIŞMALARININ SÜRDÜĞÜ BÖLGEDE, 100 DÖNÜM ORMANLIK ALANIN ZARAR GÖRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ.
Elazığ’da ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahaleye ediyor.
Yangın, Palu ilçesine bağlı Damlapınar köyü mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, Yüksek gerilim hattından dolayı çıktığı değerlendirilen yangın, rüzgar ve sıcak havanın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 3 ekip, greyder ve arazözler sevk edildi. Yine bölgeye takviye olarak Elazığ başta olmak üzere Karakocan, Kovancılar, Palu ve Karakoçan ilçelerinden itfaiye ekipleri gönderildi. Bölgeye ulaşan çok sayıda ekip 100 dönümlük alanda devam eden yangını söndürmek için yoğun çalışmama yapmaya başladı. Ekiplerin yangın kontrol altına alınana kadar müdahalesini sürdüreceği bildirildi.
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