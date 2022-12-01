Elazığ’da kış lastiği denetimleri başladı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık itibariyle ülke genelinde başladı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de kış lastiği uygulaması denetimlerine başladı. Denetimlerde ekipler, tek tek lastikleri kontrol etti. Uygulamanın 1 Nisan 2023’e kadar devam edeceğini aktaran ekipler, sürücülere bilgilendirici broşürler dağıttı.