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Elazığ’da kış lastiği denetimleri başladı
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.
Asayiş 01.12.2022, 15:25
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.
Ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık itibariyle ülke genelinde başladı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de kış lastiği uygulaması denetimlerine başladı. Denetimlerde ekipler, tek tek lastikleri kontrol etti. Uygulamanın 1 Nisan 2023’e kadar devam edeceğini aktaran ekipler, sürücülere bilgilendirici broşürler dağıttı.