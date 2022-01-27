Elazığ’da kar nedeniyle 531 köy yolu ulaşıma kapalı

Elazığ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 547 köy yolundan 16’sı açıldığı, 531’nin ise kapalı olduğu bildirildi.

Meteorolojinin uyarısının ardından yoğun kar yağışı Elazığ genelinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 547 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla şuana kadar 16 köy yolunun açıldığı bildirildi. Kapalı bulunan 531 köy yolunun açılması için yoğun çalışma yapıldığı aktarıldı. Kent merkezinde ise belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmasını sürdürdüğü öğrenildi.

Öte yandan bugün sabah saatlerinde kent genelinde ara ara kar yağışı etkili oldu.

Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildiren Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ise yoğun kar, buzlanma, don ve çığa karşı tedbirli olunmasını istedi.