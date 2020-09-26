Son Dakika
Elazığ’da beton mikseri alev alev yandı
ELAZIĞ’DA SEYİR HALİNDEKİ BETON MİKSERİ ALEV ALEV YANDI
Asayiş 26.09.2020, 20:47
2
Elazığ’da seyir halindeki beton mikseri alev alev yandı.
Olay, Elazığ-Diyarbakır Karayolunun 60’ıncı kilometresinde Karataş köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet S. idaresindeki 63 VS 555 plakalı beton mikseri, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Sürücü aracı sağ şeride çekip durdurduktan sonra dışarı çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan beton mikserini söndürdü. Ancak beton mikseri kullanılmaz hale geldi.
Polis ekipleri de yolu geçici olarak trafiğe kapatıp tedbir aldı.
27°
açık
Namaz Vakti 26 Eylül 2020
|İmsak
|05:24
|Güneş
|06:49
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:02
|Yatsı
|20:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|2
|6
|4. Alanyaspor
|2
|6
|5. Erzurumspor
|3
|6
|6. Göztepe
|3
|5
|7. Trabzonspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|2
|4
|9. Antalyaspor
|2
|4
|10. Fenerbahçe
|2
|4
|11. Kasımpaşa
|3
|3
|12. Sivasspor
|2
|3
|13. Kayserispor
|3
|3
|14. Gaziantep FK
|3
|2
|15. Konyaspor
|1
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Denizlispor
|2
|1
|18. Malatyaspor
|3
|1
|19. Ankaragücü
|1
|0
|20. Çaykur Rizespor
|2
|0
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|2. İstanbulspor
|3
|6
|3. Adanaspor
|3
|5
|4. Samsunspor
|2
|4
|5. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|6. Adana Demirspor
|2
|4
|7. Giresunspor
|3
|4
|8. Tuzlaspor
|2
|4
|9. Balıkesirspor
|3
|3
|10. Bursaspor
|3
|3
|11. Altınordu
|2
|3
|12. Bandırmaspor
|2
|3
|13. Ankaraspor
|2
|3
|14. Ümraniye
|3
|3
|15. Altay
|2
|1
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Eskişehirspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|3
|9
|2. Leicester City
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|3
|6
|6. Chelsea
|3
|4
|7. Tottenham
|2
|3
|8. Man City
|1
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Brighton
|3
|3
|12. Wolverhampton
|2
|3
|13. M. United
|2
|3
|14. Newcastle
|2
|3
|15. West Bromwich
|3
|1
|16. Burnley
|1
|0
|17. West Ham
|2
|0
|18. Sheffield United
|2
|0
|19. Fulham
|2
|0
|20. Southampton
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Valencia
|3
|4
|5. Villarreal
|2
|4
|6. Celta de Vigo
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|3
|9. Cádiz
|2
|3
|10. Huesca
|3
|2
|11. Real Madrid
|1
|1
|12. Eibar
|2
|1
|13. Deportivo Alaves
|3
|1
|14. Real Valladolid
|2
|1
|15. Atletico Madrid
|0
|0
|16. Barcelona
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Elche
|1
|0