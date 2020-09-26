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Elazığ’da beton mikseri alev alev yandı

ELAZIĞ’DA SEYİR HALİNDEKİ BETON MİKSERİ ALEV ALEV YANDI

Asayiş 26.09.2020, 20:47
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Elazığ’da beton mikseri alev alev yandı

Elazığ’da seyir halindeki beton mikseri alev alev yandı.

Olay, Elazığ-Diyarbakır Karayolunun 60’ıncı kilometresinde Karataş köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet S. idaresindeki 63 VS 555 plakalı beton mikseri, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Sürücü aracı sağ şeride çekip durdurduktan sonra dışarı çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan beton mikserini söndürdü. Ancak beton mikseri kullanılmaz hale geldi.

Polis ekipleri de yolu geçici olarak trafiğe kapatıp tedbir aldı.

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