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Elazığ’da araç domuz sürüsüne çarptı: 2 yaralı

Elazığ’da otomobilin domuz sürüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 22.09.2021, 09:35
Elazığ’da araç domuz sürüsüne çarptı: 2 yaralı

Elazığ’da otomobilin domuz sürüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Keban yolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 AAB 063 plakalı otomobil, yolun karşısından karşısına geçen domuz sürüsüne çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ayakta tedavi edilirken, kazada domuzlar da telef oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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