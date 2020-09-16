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El Bab’ta patlama: 2 yaralı

SURİYE'NİN KUZEYİNDE YER ALAN EL BAB İLÇESİNDE MEYDANA GELEN BOMBALI SALDIRI SONUCU 2 SİVİLİN YARALANDIĞI BİLDİRİLDİ.

Asayiş 16.09.2020, 09:52
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El Bab’ta patlama: 2 yaralı

Suriye’nin kuzeyinde yer alan El Bab ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda 2 sivilin yaralandığı bildirildi.

Suriye’nin kuzeyinde yer alan El Bab ilçesinin doğusundaki El Baraziya köyünde tuzaklanan el yapımı patlayıcı patladı. Patlamada 1’i kadın 2 sivilin yaralandığı bildirildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

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