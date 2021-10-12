El Bab’ta bomba yüklü araç infilak ettirildi

Suriye’nin kuzeyindeki El Bab’ta bulunan İhsan Camii’nin önündeki bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Suriye’nin kuzeyindeki El Bab’ta yer alan İhsan Camii’nin önündeki bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Saldırıda kimse yaralanmazken, araç kullanılmaz hale geldi. Yerel kaynaklar, saldırıda medya aktivisti ve Mulham Gönüllü Ekibi ofisinin yöneticisi Muhammed Ebu El-Fotouh’un aracının hedef alındığını aktardı.