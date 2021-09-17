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El Bab’da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı
Suriye’nin El Bab kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 4 sivilin yaralandığı bildirildi.
Asayiş 17.09.2021, 15:37
Suriye’nin El Bab kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 4 sivilin yaralandığı bildirildi.
Suriye’nin El Bab kentinin merkezindeki Zemzem Caddesi yakınlarında bomba yüklü araç patladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 sivilin yaralandığı bildirildi. Saldırı nedeniyle bazı evlerde ağır hasar meydana geldiği öğrenildi. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı.