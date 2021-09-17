El Bab’da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı

Suriye’nin El Bab kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 4 sivilin yaralandığı bildirildi.

Suriye’nin El Bab kentinin merkezindeki Zemzem Caddesi yakınlarında bomba yüklü araç patladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 sivilin yaralandığı bildirildi. Saldırı nedeniyle bazı evlerde ağır hasar meydana geldiği öğrenildi. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı.