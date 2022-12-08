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El arabası hırsızlığı kamerada
Kars’ta bir iş yerinin önündeki el arabasını çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.
Asayiş 08.12.2022, 15:45
Kars’ta bir iş yerinin önündeki el arabasını çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.
Kars merkez mahallesinde nalbur malzemeleri satan bir iş yerinin önündeki el arabası çalındı. Uzun süre çevrede keşif yapan şüpheli, daha sonra rahat tavırlarla el arabasını alarak olay yerinden uzaklaştı. El arabasının çalındığını anlayan iş yeri sahibi, güvenlik kamerasından hırsızı tespit ederek emniyete bildirdi. Polis hırsızlık zanlısını arıyor.