Ekipler, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı
KIRIKKALE’DE HIZINI ALAMAYAN BİR OTOMOBİL, KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN BAŞKA BİR OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI.
Kırıkkale’de hızını alamayan bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için zamanla yarıştı.
Kaza, gece saat 23.00 sıralarında Kırıkkale Alparslan Türkeş Bulvarı’ndaki Dispanser Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar D. İdaresindeki 71 AAG plakalı otomobil, seyir halinde ilerlerken kırmızı ışıkta bekleyen Elif Ö.’nün kullandığı 18 AG 350 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sıkışan sürücü Elif Ö., (27) itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Elif Ö., ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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