banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bakan Koca: Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık
Bakan Koca: Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık
Ordu'da polikliniklere yoğun bakım ünitesi kuruluyor
Ordu'da polikliniklere yoğun bakım ünitesi kuruluyor
Anasınıfları ve uygulama sınıfları için uzaktan eğitim karar
Anasınıfları ve uygulama sınıfları için uzaktan eğitim karar
Veyis Ateş'ten canlı yayında yanlış twit kazası
Veyis Ateş'ten canlı yayında yanlış twit kazası

EGM: 'Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler sahtedir'

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan tam kapanma içerikli sahte belgelere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

Asayiş 29.11.2020, 08:37
7
EGM: 'Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler sahtedir'
banner422

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler sahtedir. Covid-19 tedbirleri ile alakalı alınacak tüm tedbirler, resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmeyiniz" denildi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
10°
açık