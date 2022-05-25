Ege sularında göçmen hareketliliği sürüyor: 297 kişi yakalandı

İzmir’in Çeşme, Urla ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen ve Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen toplam 297 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen Urla açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen fark etti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 100 göçmeni kurtarırken, olayla ilgili teknedeki 2 kişi, yasa dışı geçişi organize ettikleri suçlamasıyla gözaltına alındı.

Öte yandan Urla, Çeşme ve Seferihisar açıklarında da geri itilen ya da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan lastik botlardaki 197 kişi de karaya çıkarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.