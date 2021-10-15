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Edremit’te çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapılan polis operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Asayiş 15.10.2021, 11:40
Edremit’te çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapılan polis operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Edremit İstihbarat Büro Amirliği görevlilerince müşterek yapılan bir çalışmada piyasaya sürülmek üzere yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan operasyonda N.G.A., M.G., A.S. ve E.Ö.’ün bulundukları ikametgâh Cumhuriyet Savcılığından alınan karar ile arandı. Narkotik dedektör köpeği eşliğinde yapılan aramalarda 11 parça halinde 149.69 gram metamfetamin uyuşturucu, 5 parça halinde 11.51 gram esrar, 3 parça halinde 43.3 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu, 3.55 gram kokain, 0.68 gram eroin, 1 Adet lyrica sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet Zorakı marka ve 2 adet kurusıkı tabanca, 25 adet 9x19 mm çapında tabanca fişeği, 23 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet bıçak ele geçirildi. Adileye sevk edilen N.G.A, M.G, A.S. ve E.Ö. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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