Edirne’de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, Uzunköprü ilçe merkezi Keşan yolu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 22 LA 525 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan M.A. adlı yayaya çarptı. Kazada ağır yaralanan M.A., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.