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Edirne’de küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan şüpheliler yakayı ele verdi
Edirne’nin Enez ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 31.08.2022, 17:03
Edirne’nin Enez ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Enez’in Çandır köyünde besicilik yapan N.Ö.’ye ait 6 küçükbaş hayvanın çalınması üzerine Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili yaptığı araştırmalarda İ.G., M.Ş. ve Ö.P. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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