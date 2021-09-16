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Edirne’de korkutan yangın

Edirne’de bir apartmanın 5. katında bulunan balkonda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Asayiş 16.09.2021, 00:33
Edirne’de korkutan yangın

Edirne’de bir apartmanın 5. katında bulunan balkonda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Edirne’de Abdurrahman Mahallesi Talatpaşa Caddesinde bulunan bir apartmanın 5. katındaki balkondan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler merdiven ile tırmanarak yangın büyümeden kontrol atına alıp söndürdü.

Ekiplerce balkonda çıkan yangının nedenleri araştırılıyor.

Yangın nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapatıldı.

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