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Eczaneden 545 litre etil alkol çıktı
MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE BİR ECZANEYE BASKIN YAPAN POLİS EKİPLERİ 545 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRDİ
Asayiş 17.10.2020, 18:36
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir eczaneye baskın yapan polis ekipleri 545 litre etil alkol ele geçirdi.
Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Turgutreis Mahallesi’nde bir eczanede yüklü miktarda etil alkol bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Eczaneye baskın yapan ekipler yaptıkları aramada her biri 5 litrelik 109 bidon toplam 545 litre etil alkol ele geçirdi. Ekipler eczane sahibi S.Ş ve işyeri çalışanı F.Ç. isimli şahısları Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi
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