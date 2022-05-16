(Düzeltme) Kocaeli’de feci kaza: Arızalanan tırdan indi, başka bir tırın çarpması sonucu öldü

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda arızalanan tırından inen sürücü, başka bir tırın çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Akgün idaresindeki 41 AHS 423 plakalı demir profil yüklü Volvo marka tır, yol üzerinde arıza yaptı. Bunun üzerine sürücü İbrahim Akgün, tırı emniyet şeridine çekerek aracından indi. Bunun üzerine arkadan gelen G.Ş. yönetimindeki 41 ADV 219 plakalı Mercedes marka tırın dorsesi, yol üzerinde yaya olarak bulunan Akgün’e çarptı. Kaza sonrasında İbrahim Akgün, yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı tetkiklerin ardından Akgün’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin çalışmalarının ardından Akgün’ün cansız bedeni cenaze aracına yüklenerek otopsi yapılmak üzere Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.