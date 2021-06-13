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(Düzeltme) DEDAŞ ekipleri, mahalleye zırhlı araç ve TOMA’larla birlikte girdi

Şanlıurfa’da elektrik borçlarını ödemedikleri iddia edilen Aşağı Karınca Mahallesi’ne, Dicle Elektrik (DEDAŞ) ekipleri jandarma ve zırhlı araçlarla geldi.

Asayiş 13.06.2021, 19:49
(Düzeltme) DEDAŞ ekipleri, mahalleye zırhlı araç ve TOMA’larla birlikte girdi

Şanlıurfa’da elektrik borçlarını ödemedikleri iddia edilen Aşağı Karınca Mahallesi’ne, Dicle Elektrik (DEDAŞ) ekipleri jandarma ve zırhlı araçlarla geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aşağı Karınca Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, Aralık 2020 tarihinde 2 gün boyunca elektrikleri gelmediği için ’elektrik duası’na çıkmıştı. DEDAŞ, elektrik duasına çıkan mahalleliyi mahkemeye verdi. Savcı ise takipsizlik kararı verdi.

DEDAŞ ekipleri, jandarmayı da yanlarına alarak borçlarını geciktirdikleri iddia edilen mahalleye geldi. Ekiplerin geldiğini gören mahalleli, o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde DEDAŞ ekipleriyle birlikte çok sayıda zırhlı araç, TOMA ve içerisinde askerlerin olduğu otobüsün mahalleye geldiği gözlendi.

Mahalleli tepki gösterdi

Mahalle sakinleri, DEDAŞ ekiplerinin çok sayıda jandarma ekibiyle birlikte gelmesine tepki gösterdi. Ekipler, sulamada kullanılan elektrik tellerini kesti. Mahalleli telleri kesip dönen ekipleri, ellerinde Türk bayrakları ile alkışlayarak protesto etti.
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