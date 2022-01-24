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Konya’nın merkez Karatay ilçesinde bulunan bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangının mesai saati sonrasında başladığı içeride kalan kimse olmadığı belirtiliyor.
Düzce’den İstanbul istikametine araç geçişlerine izin verilmeyecek
Düzce Valisi Cevdet Atay, İstanbul’da devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle Düzce’den İstanbul istikametine araç geçişine izin verilmeyeceğini duyurdu.
Asayiş 24.01.2022, 19:54
Düzce Valisi Cevdet Atay, İstanbul’da devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle Düzce’den İstanbul istikametine araç geçişine izin verilmeyeceğini duyurdu.
Türkiye genelinde hafta sonu itibarı ile devam eden kar yağışı neticesinde sürücüler zor anlar yaşadı. İstanbul’da devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle de Düzce Valisi Cevdet Atay açıklama yaptı. Güvenli trafik sağlanana kadar Düzce’den İstanbul istikametine araç geçişlerine izin verilmeyeceğini açıklayan Vali Atay, vatandaşların mağdur olmaması için bu konuda uyardı.