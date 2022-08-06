Düzce’deki feci kazada yaralanan iki kişi hayatını kaybetti

DÜZCE(İHA) – Düzce’de akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Düzce-Zonguldak D-655 karayolu üzerinde iki farklı kaza meydana geldi. İlk kaza Kabalak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Akçakoca’dan Düzce istikametine seyir halinde olan F.G. idaresindeki 81 KE 264 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Kabalak mevkiinde yola çıkan Elmas T. idaresindeki 81 BE 422 plakalı Tofaş marka otomobile çarptı. Tofaş marka otomobil çarpmanın ardından devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerinde yaralı sürücü Elmas T., Nazmiye Ö., Emine C.G. ve Ayşe Ç. yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Elmas Topal ve Ayşe Çetin yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.