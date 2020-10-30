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Düzce’de sağanak ve lodos etkili oldu

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDN DÜZCE’DE SARI KODLU YAĞIŞ UYARISININ ARDINDAN BEKLENEN YAĞIŞ GELDİ. SAĞANAK YAĞIŞ İLE BİRLİKTE ESEN LODOS ETKİLİ OLDU. 1 AĞAÇ LODOS NEDENİ İLE DEVRİLDİ.

Asayiş 30.10.2020, 19:53
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Düzce’de sağanak ve lodos etkili oldu

DÜZCE (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Düzce’de sarı kodlu yağış uyarısının ardından beklenen yağış geldi. Sağanak yağış ile birlikte esen lodos etkili oldu. 1 ağaç lodos nedeni ile devrildi.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden yapılan sağanak yağış uyarısı Düzce’de başladı. Beklenen yağış sonrasında bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazı vatandaşlarda yağıştan kaçıştı. Lodosunda etkili olduğu sağanak nedeni ile yer yer mini göletler oluştu.

Düzce’de Çay Mahallesi’nde ağaç devrildi. Devrilen ağaç nedeni ile bölgede itfaiye ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Ağaçların elektrik tellerini kopartması nedeniyle panik oluştu. İtfaiye ekipleri, sıkışan trafiği açmak için alternatif yollara sürücüleri yönlendirirken devrilen ağacın kaldırma çalışmasını gerçekleştirdi.

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