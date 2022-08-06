Düzce’de iki kazada araçlar takla attı: 2’si ağır 6 yaralı

Düzce’de akşam saatlerinde meydana gelen iki farklı kazada otomobiller devrildi. Kazalarda 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Düzce’de akşam saatlerinde Düzce-Zonguldak D-655 karayolu üzerinde iki farklı kaza meydana geldi. İlk kaza Kabalak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca’dan Düzce istikametine seyir halinde olan F.G. idaresindeki 81 KE 264 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Kabalak mevkiinde yola çıkan Elmas T. idaresindeki 81 BE 422 plakalı Tofaş marka otomobile çarptı. Tofaş marka otomobil çarpmanın ardından devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerinde yaralı sürücü Elmas T., Nazmiye Ö., Emine C.G. ve Ayşe Ç. yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücü sinirini araçtan çıkarttı

D-655 Karayolu üzerinde meydana gelen diğer kazada ise Akçakoca istikametinden Düzce istikametine giden lüks otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak takla attı. Sürücü kaza sonrası sinirini ise takla atan otomobilini yumruklayarak çıkarttı. Edinilen bilgilere göre Fırat T.’nin kullandığı 14 AAC 351 plakalı Mercedes marka otomobil Kuzey Çevre yolu bağlantısına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyeri aşarak, takla attı. Kazada otomobilde bulunan İlknur S. ile sürücü Fırat T. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazalarla ilgili olarak jandarma ve polis ekipleri inceleme başlattı.