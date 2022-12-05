Düzce’de ağır hasar alan 107 bina yıkıldı

Düzce’de 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından acil yıkım kararı verilen 727 binanın 107’si yıkıldı.

Düzce’de 23 Kasım’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından alınan karar doğrultusunda ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor. Bu çerçevede, acil yıkım kararı olan ağır hasırlı 727 binanın 107’si yıkıldı. Kalan ağır hasarlı yapıların da yıkımı gerçekleştirilecek.

"Bina 1993 yılında yapıldı"

Kazukoğlu Mahallesi’nde Cemil Yıldız’a ait 3 katlı bina da ekiplerce yıkıldı. Binasının yıkılışını izleyen Cemil Yıldız’ın kardeşi Celal Yıldız, "Bu bina 1993 yılında yapıldı. Daha önce de deprem atlattı. Binayı ağabeyim yaptı. Kendileri yazın buraya gelip bu binada kalıyorlardı. Kışın da binada biz oturuyoruz. Binada benim de emeğim var. Üst katların kolonları sağlam ama alt katların kolonları depremde patladı. Çok şükür can kaybımız yok. Depremde 6 kişi çıkmıştık bu binadan" dedi.

Binanın yıkılışı dron ile havadan da görüntülendi.