Dursunbey’de kar yağışı sonrası 38 mahallenin yolu ulaşıma kapandı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde yüksek kesimlerde önceki günlerde etkili olan kar yağışı bu kez ilçe merkezinde etkili oldu.

Dursunbey’de dün etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Hava sıcaklığının eksi 5 derecelere kadar düştüğü Dursunbey’de, kar yağışı zaman zaman sürücülere zorlu anlar yaşatırken, belediye ekipleri de gece boyunca karla mücadele çalışması yürüttü.

38 mahalle yolu kapalı

Kar yağışı sonrası bazı kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetrelere kadar yükselirken, 38 kırsal mahallenin ulaşım yolu trafiğe kapandı. Öte yandan, Balıkesir-Dursunbey yolunun bazı kesimlerinde de kar yağışının etkili olduğu fakat ulaşımda aksamanın bulunmadığı öğrenildi.

Kar yağışı sonrası özellikle çocuklar aileleri ile birlikte karın tadını çıkardı. Kar yağışının bugün de etkili olması beklenen ilçede okulların tatil olup olmayacağı ise henüz belli olmadı.