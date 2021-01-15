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Durdurulan otomobilden 87 parça tarihi eser çıktı
Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilden sikke, mühür ve yüzük olmak üzere toplam 87 parça tarihi eser ele geçirildi.
Asayiş 15.01.2021, 17:45
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Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilden sikke, mühür ve yüzük olmak üzere toplam 87 parça tarihi eser ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri F.O.’ya (48) ait otomobili durdurup arama yaptı. Aramada Lidya dönemine ait bir adet elektron sikke, Roma dönemine ait 13 taraklı gümüş sikke, Grek Roma dönemine ait 58 bronz sikke, Roma-Bizans dönemine ait 11 bronz sikke, Bizans dönemine ait 3 kurşun mühür ile Roma dönemine ait 1 kırık yüzük olmak üzere 87 parça tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli F.O.’ya 2863 Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet etmekten adli işlem yapıldığı öğrenildi.
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