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Durdurulan okul servisi muayenesiz ve sigortasız çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de jandarma trafik ekipleri öğrenci servis araçlarına yönelik yaptıkları denetimde öğrenci servis aracının trafik sigortasının ve araç fenni muayenesinin olmadığı tespit edildi.

Asayiş 16.09.2021, 15:21
Durdurulan okul servisi muayenesiz ve sigortasız çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de jandarma trafik ekipleri öğrenci servis araçlarına yönelik yaptıkları denetimde öğrenci servis aracının trafik sigortasının ve araç fenni muayenesinin olmadığı tespit edildi.

Düzce il Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Timlerince, çocukların huzurlu ve güvenli seyahatlerinin sağlanması için trafik denetim ve kontrollerine aralıksız devam ediliyor. Bu kapsamda, okul servislerine yönelik gün içinde yapılan trafik denetimlerinde durdurulan bir okul servisi aracının yapılan kontrolünde trafik sigortasının ve araç fenni muayenesinin olmadığı tespit edildi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereği yapılan idari işlemlerin ardından araç trafikten men edildi. Kontrol noktasına çağrılan farklı bir araç ile öğrenciler evlerine gönderildi.

Jandarmadan yapılan açıklamada, “Okul servis araçları kullanıcılarına yönelik çok sayıda eğitim ve bilgilendirme yapılıyor olmasına rağmen bu ve buna benzer durumların oluyor. Bu durumun olması hepimizi üzüyor. Ancak şu bilinmeli ki biz jandarma trafik yetkilileri olarak geleceğimiz olan çocuklarımızın güvenli seyahatlerini sağlamak adına her daim yollarda olacağız, denetim ve kontrollere yoğun şekilde devam edilecektir” denildi.

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