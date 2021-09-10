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Durdurulan araçtan tarihi eser çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Düzce Yığılca karayolunda durdurdukları araçta yaptıkları aramada 4 adet madeni para, 1 adet haç ve 5 adet demir sikke eşya, üst aramasında ruhsatsız tabanca, 3 adet profesyonel arama dedektörü ele geçirdi.

Asayiş 10.09.2021, 14:33
Durdurulan araçtan tarihi eser çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Düzce Yığılca karayolunda durdurdukları araçta yaptıkları aramada 4 adet madeni para, 1 adet haç ve 5 adet demir sikke eşya, üst aramasında ruhsatsız tabanca, 3 adet profesyonel arama dedektörü ele geçirdi.


Düzce‘de jandarma ekipleri yaptıkları yol uygulamalarında, uyuşturucu madde ve tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor. Ekipler, Yığılca-Düzce karayolunda KOM köpek unsurları ve Trafik timi ile yaptıkları yol arama ve kontrolü esnasında A.Ç. idaresindeki aracı durdurdu. Aracın içinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 4 adet madeni para, 1 adet haç ve 5 adet demir sikke eşya, üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 25 adet mermi, 3 adet profesyonel arama dedektörü, 1 adet el dedektörü, 3 adet kapalı çanta içerisinde dedektör malzemeleri, 1 adet aydınlatma aparatı, 1 adet laptop, 2 adet kazma ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile başlatılan soruşturmada araç sürücüsü A.Ç ile yanındaki F.K. gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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