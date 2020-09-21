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Durdurulan araçtan kaçak tarih çıktı, 4 kişi tutuklandı

YOZGAT’TA TARİHİ ESER KAÇAKÇILARI YAKALANDI: 4 TUTUKLU

Asayiş 21.09.2020, 12:02
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Durdurulan araçtan kaçak tarih çıktı, 4 kişi tutuklandı

Yozgat’ta tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 39 tarihi eser ele geçirilirken 4 zanlı da tutuklandı.

Yozgat merkeze bağlı Çalatlı köyü mevkiinde ihbar üzerine İl Jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 39 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirilirken olayla ilgili 4 kişi de gözaltına alındı.

Durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 11 adet sikke, 18 adet heykel, 1 adet yüzük ile 9 adet küçük obje ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan S.A., U.D., O.E. ve M.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ele geçirilen tarihi objeler de Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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