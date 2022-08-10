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Durdurulan araçtan 42 şişe kaçak alkol çıktı

Kocaeli’de durdurulan bir araç içerisinde 42 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Asayiş 10.08.2022, 21:11
Durdurulan araçtan 42 şişe kaçak alkol çıktı

Kocaeli’de durdurulan bir araç içerisinde 42 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramanın neticesinde 42 şişe kaçak içki alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak aracın sürücüsü olan şahıs da yakalandı. Konuyla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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