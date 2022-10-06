Durdurulan araçta uyuşturucu maddelerle yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar dahilinde Akhisar ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada; 33 bin 488 adet sentetik ecza hapı, 12,43 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili E. İ. (38) isimli şahıs ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınarak hakkında adli işlemlere başlandı.