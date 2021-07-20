Dünyanın en hızlı treni! İki bin kilometreyi 3.5 saatte alıyor

Hızlı tren teknolojisini son yıllarda ilerleten Çin'de saatte 600 kilometre hızla giden yeni bir maglev treni tanıtıldı.

Euronews'in haberine göre; Çin devlet medyasının verdiği habere göre, elektro manyetik sistemle çalışan ve bu sebeple demir raylara sürtmeyerek havada giden tren, ülkenin başkenti Pekin'in doğusundaki kıyı şehir Çindao'da (Qingdao) üretilecek.

Resmi olarak hizmete girdiği taktirde, kara üzerinde giden "dünyanın en hızlı toplu taşıma aracı" olacak olan maglev treni, Çin'in en büyük kenti Şangay ile ülkenin orta kesimlerinde bulunan Chengdu eyaleti arasındaki yaklaşık 2000 kilometrelik mesafeyi 3.5 saate düşürmeyi hedefliyor.https://www.patronlardunyasi.com/

Maglev treni, Pekin ile Şangay arası yaklaşık 1000 kilometrelik mesafede kullanıldığı taktirde normalde 6 saat süren hızlı tren seferleri de 2.5 saate düşmüş olacak.

Maglev trenleri Çin'in en büyük kenti Şangay'da şehir merkezi ile Pudong Uluslararası Havaalanı arasında kısa bir mesafede yaklaşık 20 seneyi aşkın bir süredir kullanılıyor.https://www.patronlardunyasi.com/

Bu seferler sayesinde havaalanı ve kent merkezi arası yolculuk yalnızca 4-5 dakika sürüyor.

Maglevlerin tren yolu maliyeti çok yüksek

Çin, daha önce de yüksek hızlı maglev treni modellerini tanıtmıştı ancak ülkede şehirlerarası yolculuklarda bu tarzda hıza ulaşabilen toplu taşıma araçları kullanılmıyor.

Çin'in yanı sıra dünyada Japonya, Almanya ve Fransa'da da yüksek hızlı trenler sıklıkla kullanılıyor. Maglev tren teknolojisinde araç maliyeti makul bir seviyede olsa da, özel mıknatıslı ray sistemlerinin maliyeti oldukça yüksek ve normal tren sistemleriyle rekabet edemediği için altyapı çalışmaları da buna binaen oldukça yavaş.