Dünya ticaretine yön veren körfezin güvenliği onlara emanet

KOCAELİ (İHA) – Her gün onlarca ticaret gemisinin geçtiği ve adeta dünya ticaretine yön veren İzmit Körfezi’nin güvenliği, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Deniz Polisi tarafından sağlanıyor. Su üstünde ve su altında görev yapan ekipler, dev ticaret gemilerini denetliyor, kaçak avcılığı engelliyor, limanların güvenliğini sağlayıp, denizde mahsur kalanları kurtarıyor. Liman altlarına saklanan kaçak avcılar termal kameralar sayesinde tespit edilip, yakalanıyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Deniz Liman Şubesi ekipleri, dünya ticaretinde önemli bir yeri olan Kocaeli Körfezi’nin güvenliği için 24 saat boyunca çalışıyor.

Termal kameralar, özel ekipler

Her gün onlarca ticaret gemisinin yanaşıp, dünyaya ürün sevk ettiği Kocaeli Körfezi’nin güvenliğinin sağlanması için özel olarak kurulan ekipler, su üstünde ve altında görev yapıyor. Ticaret gemilerinin, körfezde güvenli şekilde ilerlemesinin yanı sıra, önemli limanların güvenliği de ekiplere emanet ediliyor. Termal kameralar ile denizi 24 saat gözetleyen ekipler, 35 önemli limana gelebilecek tehditlere karşı adeta canla başla çalışıyor. Deniz Liman Şube Müdürlüğü sorumluluk sahasında 35 ISPS sertifikalı uluslararası gemi trafiğine açık liman, 13 belediye vapur iskelesi, 1 feribot iskelesi, 21 balıkçı barınağı, Osmangazi Körfez Geçiş Köprüsü kuzey tarafı köprü ayakları bulunuyor. İzmit Körfezindeki tüm limanlara gelen-giden yabancı ve Türk gemi personellerinin yurda giriş, çıkış işlemi Derince Deniz Hudut Kapısı’nda yerine getiriliyor.

Körfez’de kritik noktalar onlara emanet

Devlet büyüklerinin denizde korunması görevini de ifa eden ve yapılan plan doğrultusunda gerçekleştiren ekipler, Kocaeli Körfezinde deniz botları ile günlük olarak devriye atıyor. Özel güvenlik bölgesi ilan edilen TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi ve çevresinde bulunan enerji tesisleri ile Donanma Komutanlığı 24 saat esasına göre botlar marifetiyle sürekli kontrol ediliyor.

Denizde suça göz açtırmıyorlar

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılında yasak yerde midye avcılığından dolayı 20 olayda 53 şahsa işlem yapılırken, 2021 yılında 33 yasak yerde midye avcılığından 59 şahsa, 2020 yılında 22 yasak bölgeye girişten 48 şahsa, 2021 yılında 52 yasak alana girişten 95 şahsa idari işlem yaptı. 2020 yılında 1 usulsüz tekne kiralamadan dolayı 3 şahsa, 2021 yılında ise 4 usulsüz tekne kiralama olayında 6 kişiye idari işlem yapıldı.

Pasaport Büro Amirliğince pandemi öncesinde, 2019 yılında toplam 65 bin 845 Türk ve yabancı gemi adamının yurda girişi, 67 bin 753 Türk ve yabancı gemi adamının ise yurdumuzdan çıkış işlemleri yapıldı. 2020’de toplam 26 bin 912 giriş, 29 bin 813 çıkış, 2021’de ise 26 bin 770 giriş, 29 bin 349 çıkış işlemi yapıldı.

“24 saat esasına göre çalışıyoruz”

Deniz polisinin çalışmasıyla ilgili bilgi veren Deniz Liman Şube Müdür V. Kemal Akıner, “Deniz Limanı Şube Müdürlüğümüz; Pasaport Büro Amirliği, Su Altı Gurup Amirliği ve Gemi Adamları Seyir Hizmetleri Büro Amirliği olmak üzere 3 farklı uzmanlık gerektiren birimlerden oluşturmaktadır. Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliğimiz de görevli personelimiz 24 saat esasına göre Kocaeli Körfez’inde ki sorumluluk sahamızda ihbar bilgisi alınır alınmaz, polis botlarımız şubemizden çıkış yaparak ivedi şekilde denizde oluşabilecek her türlü olaya müdahale ederek, asayişi sağlamak için canla başla çalışmaktadır. Şube müdürlüğümüz genel olarak AIPS özelliğine sahip 35 tane deniz limanı içerisinde, TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi gibi, 22 tane kimyasal ve akaryakıt naklinin yapıldığı kritik liman ve depolama alanlarına deniz yoluyla yaklaşması muhtemel, tehdit içerikli unsurlara karşı güvenliği sağlanması, Kocaeli Körfezimizde ki yoğun gemi trafiğine engel deniz araçlarının men edilmesi, diğer yandan denizde tekneleriyle mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılması, güvenli bir şekilde karaya ulaşmasını sağlamaktayız” dedi.

Pasaport İşlemleri Büro Amirliği hakkında bilgi veren Akıner, “Özellikle sanayi ve liman kentimiz olan Kocaeli’de ki 35 tane limanlardan yurdumuza giriş ve çıkış yapan gerek yerli, gerekse yabancı gemi adamlarının pasaport işlemleri gibi daha birçok görevi ifa etmekteyiz. Eğitimli personelimiz bu yapılan çalışmalarda gelişmiş teknolojiye sahip termal kamera, uzaktan kumandalı can simitleri gibi çok sayıda ekipman kullanmaktadır. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü olarak karada olduğu gibi Kocaeli Körfezin de de emniyeti sağlamak ve adli konulara müdahale etmek için 7/24 üstün vazife anlayışıyla çalışmalarımız devam etmektedir” diye konuştu.

Öte yandan ekiplerin Körfez’de yaptıkları çalışmalarda an be an kaydedildi. Gırgır ile avcılık yapan tekneye anında müdahale edilirken, denizin ortasında mahsur kalan vatandaşların da kurtarılması görüntülerde yer alıyor. Bir başka olayda ise ekipler, liman altına saklanan kaçak avcıları yakalamak için bölgeyi adeta abluka altına aldı. Yakalanmamak için teknelerini batıran kaçak avcılar, ne yaptıysa Deniz Polisi’nden kaçamadı.