Düğüne katılanların tepesinde havai fişek patladı

Niğde’de bir düğünde havaya atılan havai fişekler davetlilerin üzerine düşerek patladı.

Merkeze bağlı Yıldıztepe Beldesinde yanılış yerleştirilen havai fişekler düğüne gelen davetlilerin üzerine düştü. Bir anda vatandaşlar sağ sola kaçışmaya başladı. Yaralananın olmadığı olay bir cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Kısa bir panikten sonra düğün kaldığı yerden devam etti.