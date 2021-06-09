Düğüne giderken kaza yaptılar, 2 yaralı

Diyarbakır’da kontrolden çıkan bir araç, yol kenarında bulunan bir dinlenme tesisinin korkuluk duvarına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çınar ilçesi Göksu Barajı civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün için Çınar ilçesinden Mardin istikametine giden ve içerisinde düğün malzemesinin olduğu 12 AF 410 plakalı Skoda Karoq marka lüks cip, sürücüsünün Göksu Barajı civarından direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir dinlenme tesisinin korkuluk duvarına çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken, kazaya gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Çınar ilçe Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili polis inceleme başlattı.