Düğünde çıkan yangına rağmen yemek yemeye devam ettiler

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde düğün sırasında çıkan yangına rağmen yemek yemeye devam eden iki adam, sosyal medyada gündem oldu.

Hindistan’ın Maharaştra eyaletine bağlı Thane kentindeki Ansari isimli düğün salonunda yangın çıktı. Düğün yangın nedeniyle yarıda kesilirken, konuklar salonu hızla terk etti. Düğündeki kargaşa ve paniğe aldırış etmeyen iki kişinin ise yangına rağmen yemek yemeye devam etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yangının düğün sırasında atılan havai fişekler nedeniyle çıktığı ve 4 itfaiye aracı ile müdahale edildiği ifade edilirken, yangında 6 motorun ve düğün salonundaki dekorasyonun zarar gördüğü aktarıldı. Yangında ölen ya da yaralanın olmadığı açıklandı.

Sosyal medya kullanıcıları, söz konusu adamları tam bir yemek sever olarak nitelendirdi.