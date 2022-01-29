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Beşiktaş Ortaköy’de 3 katlı ahşap binada yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında mahsur kalan yaşlı bir kadın son anda kurtarılırken, 90 yaşlarında bir erkek şahsın da mahsur kaldığı kaydedildi. İtfaiye ekipleri angının bir yandan yangını kontro
Düğün konvoyundaki minibüste kaçak sigara ele geçirildi
Siirt’te düğün konvoyundaki bir minibüste yapılan aramada gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Asayiş 29.01.2022, 15:41
Siirt’te düğün konvoyundaki bir minibüste yapılan aramada gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, kent merkezinde düğün konvoyunda yer alan bir minibüste yapılan aramada 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.