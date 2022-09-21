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Düğün konvoyunda korna çalan 7 sürücüye ceza
Gaziantep polisi, konvoy oluşturarak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 7 araca cezai işlem uyguladı.
Asayiş 21.09.2022, 11:05
Gaziantep polisi, konvoy oluşturarak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 7 araca cezai işlem uyguladı.
Gaziantep Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahriye Üçoklar Bulvarı üzerinde korna çalarak çevreyi rahatsız eden düğün konvoyunu durdurdu. Ekipler, 7 aracın sürücüsüne çevreyi rahatsız ettikleri ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.
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