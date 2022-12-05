Dönüş yapan beton mikseri devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde sürücüsünün, manevra yapacağı esnada direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Diliskelesi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan K.Y. idaresindeki 42 KB 077 plakalı beton mikseri, sürücüsünün manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte devrildi. Kaza sonrasında mikserde bulunan harç yola saçıldı. Kazada, sürücü yara almadan kurtuldu. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Kazanın ardından yol üzerinde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan beton mikserinin vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.