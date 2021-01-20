Dondurucu soğukta 10 günlük bebeğiyle dilenirken yakalandı, pişkinliğiyle ’Pes’ dedirtti

Antalya’da geçtiğimiz Aralık ayında hamileyken dilenirken yakalanan Selda A., 10 günlük bebeğiyle dilenirken zabıta ekiplerine yakalandı. Ceza uygulanan Selda A., soğuktan sürekli ağlayan bebeğe aldırış etmeksizin dilenmeye devam etti.

Manavgat’ta 10 yılı aşkın süredir dilencilik yaparak geçimini sağlayan, son olarak 10 Aralık 2020 tarihinde hamile ve karnı burnunda dilenirken polis ve zabıtaya yakalanan Selda A., doğum yapar yapmaz yeniden dilenmeye çıktı. Kucağında Yaren ismini verdiği 10 günlük bebekle dilenen 41 yaşındaki torun sahibi Selda A., ceza yazılırken pişkin hareketleri de şaşkına çevirdi. Ceza yazıldığı sırada yanına gelen ve bebeğine acıyan bir kadın bebeği kucağına alıp severken, bebeğin bez ve mama gibi bir eksiğinin olup olmadığını sordu. Selda A.’nın eksiği olmadığını söylemesi üzerine ‘O zaman neden dileniyorsun. Bu soğukta bu çocuk dışarı çıkarılır mı. Gel benim evime gidelim çocuğuna bakalım. Çocuk kendine gelsin’ şeklinde konuştu. Ceza makbuzunu alan Selda A., kadınla birlikte uzaklaştı.

Kısa bir süre sonra Selda A., bu kez Manavgat köprüsü civarında yine kucağında bebeğiyle dilenirken kameralara yansıdı.