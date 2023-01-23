Doğal gaz patlamasının yaşandığı o anlar güvenlik kamerasında

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 2’si ağır 5 kişinin yaralandığı doğal gaz patlamasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde patlama anıyla beraber binanın alev topuna döndüğü, o anda sokak hayvanlarının ve insanların endişe içerisinde koşuşturma anları görüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Gölcük ilçesi, Kavaklı Mahallesi, 100. Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 3. katında meydana gelmiş, 2’si ağır 5 kişi yaralanmıştı. Patlamanın etkisiyle binanın yarısı adeta yok olurken çevresindeki bazı binaların ve arabaların da camları patlamıştı. 2 ağır yaralının anne - oğul olan Hanım A. (65) ve Mikdat Ç. (41) olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerince önce Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan 2 ağır yaralı, ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Patlamadan ötürü, doğal gaz patlaması yaşanan bina ve bitişiğindeki binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Bölgede uzun bir süre elektrik kesintisi de meydana geldi.

Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, patlama anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde patlama anıyla beraber binanın alev topuna döndüğü o andaki sokak hayvanlarının ve insanların endişe içerisinde koşuşturma anları görüldü. Patlamadan sonra itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekiplerinin bölgeye gelişleri ve bölgede yaşanan hareketli anlar da çeşitli kameralar tarafından görüntülendi.

“Depremden daha büyük bir afetti”

Patlama anında kızıyla beraber kendilerini sokağa attıklarını ve çok korktuklarını söyleyen Yasemin Duru, “Evimizde otururken patlama sesi geldi. Dışarıya fırladık. Binaların camları patladı. Benim kapım yerinden çıktı. Kendimizi dışarı attık. Bir baktık yangın var. Koştuk geldik ama elimizden gelen hiçbir şey yoktu. Yapabileceğimiz bir şey de yoktu. İtfaiyeler ve ambulanslar geldi. Daha sonra yeniden tehlike olduğunu söylediler. Bizi koşuşturdular buradan. Çok şükür yangın da söndü her şey yerli yerinde. Fakat geride kalanları bilmiyoruz. Durumlarının ağır olduğu söyleniyor. O anlarda yanımda kızım vardı. Çok korktu, hatta sinirleri boşaldı. Koşuşturmaktan sinirleri bozuldu, ağlamaktan kendine gelemedi. Çok şiddetli bir patlamaydı. Hatta bir ara ev değil fabrika patladı diye düşündük. Deprem hissinden daha fazlaydı. Depremden daha büyük bir afetti. Allah’ım tekrar nasip etmesin böyle bir şeyi” diye konuştu.

“Elektrik tellerinin cızırdadığını, sesler çıkardığını gördüm”

Elektrik tellerinden cızırtılar çıktığını ve sonra binadan dumanlar yükseldiğini gördüğünü belirten Sefa Özbay ise, “Çevre apartmanda oturuyorum. Az ilerideki binada doğal gaz patlaması olduğunu söylediler. O sırada evde oturuyordum. Şiddetli bir patlama sesi duydum. Ev sallandı, çıktım. O sırada karşı ara sokakta elektrik tellerinin cızırdadığını, sesler çıkardığını gördüm. İlk oradan, acaba trafodan mı patladı diye düşündüm. Sonra alevler yükselince duman yükseldi. Dumanı fark ettim ilk önce. Yangını gördüm ve sonra alevler yükseldi. Patlamanın o dairedeki doğal gazdan olduğu düşünülüyor. Dairenin hiçbir duvarı gözükmüyor. Şiddetli bir patlama olduğu için korktuk. Çok şükür itfaiye vaktinde yetişti. Yaşlı teyzeyle oğlunu ambulans aldı ve hastaneye götürdü. Bekliyoruz, bakalım ne olacak. Allah sonumuzu hayır etsin” ifadelerini kullandı.

Patlamanın yaşandığı bölgede incelemeler yapan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.