Dizi ekibine saldırı davasında Oktay Kaynarca hakkında zorla getirme kararı çıktı

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ isimli dizinin çekimleri sırasında Oktay Kaynarca ve set çalışanlarına sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan 8 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme, duruşmaya gelmeyen oyuncular Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Tevfik Erman Kutlu’nun da aralarında bulunduğu 5 müşteki hakkında zorla getirme kararı verdi.

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ isimli dizinin 29 Kasım 2020 tarihinde Maltepe’de bulunan bir oteldeki çekimleri sırasında Oktay Kaynarca ve set çalışanı 3 kadının da aralarında bulunduğu 6 kişiye sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan 8 sanığın yargılanmasına başlandı. Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 4 tutuksuz sanık katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

“Kimseye hakaret veya tehditte bulunmadık”

Duruşmada savunma yapan sanık Volkan Çam, “Olay tarihinde arkadaşlarım Can Cem İyidoğan, Burak Özcan ile birlikte otelde kalıyorduk. Odada olduğum sırada dışarıdan sesler duydum, kapıya vurma sesleri ve bayan şahısların çığlıklarını duydum. Bu sırada arkadaşlarım Can ve Burak da odanın içerisindeydi. Sesler üzerine üçümüz birlikte koridora çıktık. Koridorda Şiyar isimli şahsın dizi oyuncularından birine, ’Sizin dizide yaptıklarınızı biz gerçekte yapıyoruz’ dediğini duydum. Ben ve iki arkadaşım sadece koridorda olan biteni izledik, kesinlikle kimseye karşı tehdit veya hakaret içeren bir söz veya bir davranışta bulunmadık. Diğer grubun eylemlerine hiçbir şekilde iştirak etmedik, diğer sanıklar Arif Yıldırım ve Şiyar Altosun’u tanımıyorum” diyerek suçlamaları kabul etmediğini ve beraatını istediğini söyledi.

Diğer sanıklar da söz alarak olaya kesinlikle karışmadıklarını, kimseye yönelik hakaret ve tehditte bulunmadıklarını ve suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

“Aşırı alkollüydü”

Sanıklardan Arif Yıldırım, “Ben olay tarihinden bir hafta önce ceza infaz kurumundan tahliye olmuştum. Olay günü koridordan sesler geldi, çıkıp baktığımda Şiyar’ın dizi çekimi için otele gelmiş olan dizi oyuncularından biri ile fotoğraf çektirme mevzusu yüzünden tartıştığını gördüm. Yanına gidip sakinleştirmeye çalıştım. Dizi oyuncularından birinin bir odaya girmesi üzerine Şiyar’ın da arkasından gidip kapıyı tekmelediğini gördüm, yine kendisini kapı önünden alarak sakinleştirmeye çalıştım. Şiyar aşırı alkollüydü, ben de bir miktar alkol almıştım ancak kendimdeydim. Sonrasında Şiyar’ı lobiye indirip özür diletecektik. Lobiye indikten sonra bir kargaşa yaşandı ancak ben dahil olmadım. Ne üst katta yaşanan olaylara ne de lobide yaşanan olaylara karışmadım, kesinlikle kimseyi tehdit etmedim, hakarette bulunmadım” diye konuştu.

“Bize şikayette bulundular”

Duruşmada tanık olarak dinlenen Selimhan Y., olayın olduğu otelde görevli olarak çalıştığını söyleyerek, “Olay günü set çalışanı bayanlardan biri yanımıza gelip üst katta erkek müşterilerden bazılarının koridorda üstsüz dolaştığı yönünde şikayette bulundu. Biz de odaları arayarak ilgili müşterileri uyardık. Bir süre sonra üst kattan sesler gelmesi üzerine üst kata çıktığımızda set çalışanları ve müşteriler arasında tartışma yaşanıyordu. Müşteriler set çalışanlarına karşı hakaret ve tehditlerde bulunuyordu” dedi.

Bir süre sonra dizi oyuncularının da üst kata çıktığını söyleyen Selimhan Y., “Arbede yaşandı, biz otel çalışanları olarak araya girip olayı sakinleştirmeye çalıştık. Set çalışanları ve dizi oyuncularını lobiye indirdik. Olayı çıkaran müşteriler özür dileyecekti ancak set çalışanlarından biri ters bir şey söyleyince müşterilerin dışarıdan gelen bir tanıdığı bu set çalışanına vurdu ve olaylar daha da büyüdü. Ardından bekçiler ve polisler müdahale ettiler. Olay kalabalık bir grup arasında yaşandığı için kimin kime ne dediği, hangi sözü kullandığını hatırlamıyorum” diye konuştu.

Oyuncular hakkında zorla getirme kararı

Ara kararını açıklayan mahkeme, usulüne uygun çağrı kağıdına rağmen duruşmaya gelmeyen oyuncular Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Tevfik Erman Kutlu’nun da aralarında bulunduğu 5 müşteki, 1 sanık ve 1 tanık hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Maltepe’de bulunan otelde dizi çekimlerinin yapıldığı, dizi oyuncuları ve ekibin tamamının 29 Kasım 2020 tarihinde otele yerleştikleri anlatıldı. Otelin kafesinde yapılacak çekimler için set hazırlığını tamamlayan 3 kadın çalışanın kostümlerini değiştirmek üzere otel odalarına çıktıkları sırada yan odada bulunan Arif Yıldırım (19) ve Şiyar Altosun’un (20) sinkaflı küfür ettikleri, bunun üzerine müştekilerin çığlık atarak yardım istedikleri ve bulundukları odanın kapısını kapattıkları belirtildi. Şiyar Altosun ve Arif Yıldırım’ın odanın kapısını tekmeleyerek zorladıkları vurgulandı. Sanık Şiyar Altosun ve Arif Yıldırım’ın “zincirleme şekilde hakaret”, “birden fazla kişi ile gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs” ve “birden fazla kişi ile tehdit” suçlarından toplamda ayrı ayrı 4 yıl 1 ay 22 günden 13 yıl 7 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer sanıklar Batuhan Kuvvetliışık, Birkan Bağatur, Onur Destegül, Burak Özcan, Can Cem İyidoğan ve Volkan Çam’ın da “birden fazla kişi ile tehdit” suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.