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Diyarbakır’da silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

DİYARBAKIR’IN SUR İLÇESİNDE BİR ŞAHIS HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE KIRAATHANE TARADI. 1’İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANIRKEN, SALDIRGAN KAÇTIĞI GÜZERGAHTA RAST GELE AÇTIĞI ATEŞ SONUCU PENCEREDE OLAN 5 YAŞINDAKİ EFLİN GÜNBEY KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU. GÜNBEY, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Asayiş 09.07.2020, 19:30
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Diyarbakır’da silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde kimliği belirsiz bir saldırgan, kıraathaneyi kurşun yağmuruna tuttu. 1’i ağır 3 kişinin yaralandığı olayın ardından kaçan şahıs, havaya rastgele açtı. Bu sırada kurşunlardan biri misafirliğe geldiği evin penceresinde bulunan 5 yaşındaki çocuğa isabet etti. Talihsiz çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Uçar ile Palu Sokak’ta meydana geldi. Kimliği belirsiz bir saldırgan, kıraathaneyi taradı. Olayda işletmeci Yakup K. ile kardeşi Şahin K. ve müşteri Enver B. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Silah sesleri üzerine mahallede panik yaşanırken, saldırgan kaçmaya başladı. Palu Sokağa kaçan saldırgan, burada havaya rast gele ateş açtı. Bu sırada misafirliğe geldikleri Tuna Apartmanı 3. kattaki evin penceresinden sokağa bakan 5 yaşındaki Eflin Günbey’de kurşunların hedefi oldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Karnından yaralanan 5 yaşındaki Eflin Günbey, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay anını anlatan Eflin Günbey’in ablası Hira Günbey, kardeşinin pencerede baktığını ve silah sesinin gelmesiyle kardeşinin geriye doğru düştüğünü söyledi. Abla Günbey, "Kardeşim sırt üstü geriye düştü. Kaldırmaya çalıştım kaldıramadım, hareketsizdi. Biz bu eve misafirliğe geldik" dedi.

Kıraathane saldırısında yaralanan Yakup K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayı gerçekleştiren zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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