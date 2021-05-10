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Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır’da parkta bir kişi, tartıştığı şahsı silahla vurarak yaraladı.

Asayiş 10.05.2021, 22:13
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır’da parkta bir kişi, tartıştığı şahsı silahla vurarak yaraladı.

Olay, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Muhtarlığı yanındaki parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kısıtlamaya rağmen parkta olan Alican U. ve Barış P. arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre Barış P., belindeki silahı çekerek Alican U.’yu bacağından vurup kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzere olay yerine 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Alican U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Selahattin Eyyubi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, Barış P.’nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
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