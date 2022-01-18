Diyarbakır’da kurt sürüsü kente indi

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 6 tane kurt, kent merkezinde bir aracın önüne çıktı.

Diyarbakır’da, soğuk havaların etkili olması ve kar yağışlarının beklendiği kente, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi TOKİ Üç Kuyular mevkiinde seyir halinde olan bir otomobilin önüne 6 tane kurt çıktı.

Kent merkezinde yiyecek arayan kurtlar, cep telefonuyla görüntülendi.