Diyarbakır’da kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Diyarbakır’da dondurucu soğuklar nedeni ile buz tutan yolda, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Diyarbakır’da dondurucu soğuklar nedeni ile buz tutan yolda, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Ahmede Hane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dondurucu soğuklar nedeni ile buz tutan yolda 3 otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmeleri sonucu birbirlerine çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeni ile bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.